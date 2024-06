La Seu permetrà aparcar gratis durant quinze minuts al mig miler de places de pagament

Aparcar en les més de mig miler de places de pàrquing de pagament de la Seu serà gratis els primers quinze minuts. Així ho preveu l’ajuntament, que prepara el concurs per adjudicar aquest mateix any la concessió de la zona blava i la verda durant la pròxima dècada. Les clàusules de la licitació, que s’haurà de convocar en les properes setmanes, preveuen també rebaixes respecte a les tarifes actuals.

Així, la tarifa de 30 minuts es rebaixarà en un 20%, mentre que el preu per estacionar tres hores es reduirà en un 2%. L’alcalde, Joan Barrera (PSC), va explicar ahir que aquests canvis busquen facilitar l’estacionament en tota l’àrea comercial del centre de la Seu. L’actual concessió de l’estacionament de pagament es va firmar el 2013, i després d’esgotar-se el període inicial de deu anys que establia el contracte, està ara fent ús d’una pròrroga.Les bases del nou concurs inclou també la gratuïtat de la zona blava i la zona verda tots els dissabtes a la tarda. Només es pagarà als matins, entre les 9.00 i les 15.00 hores. Es tracta d’una mesura per dinamitzar el centre de la ciutat i del comerç local.El grup municipal de Junts, a l’oposició, va afirmar que aquesta mesura dona resposta a una proposta seua. Va explicar que van rebre la petició dels comerciants i restauradors de la zona, que consideren que els dissabtes a la tarda no hi ha prou activitat al centre de la ciutat i ho atribueixen, en part, a l’obligació de pagar fins a les 20.00 per aparcar.L’alcalde urgellenc, per la seua part, va assegurar que la gratuïtat de la zona blava en cap de setmana “la teníem ja prevista a les bases del concurs” i va rebutjar que ho facin a proposta de Junts. Barrera va afegir que l’ajuntament ja disposa de les bases tècniques de la licitació i que espera rebre l’estudi econòmic que marcarà el preu del contracte per a la licitació. El nou contracte inclourà la modernització dels parquímetres i la possibilitat de pagar a través d’aplicacions mòbils i targeta.La Seu té més de 550 places de zona de pagament, que es divideixen en dos tipus. La zona verda comprèn els carrers Major, Fra Andreu Capella, Lluís de Sabater, el passeig Joan Brudieu, la plaça Catalunya, i els carrers Sant Ot i Pau Claris, en els quals es pot aparcar fins a una hora i mitja. La resta de places d’aparcament de pagament en el centre de la ciutat són de zona blava.

La CUP demana la gestió pública i el govern local ho descarta

Al finalitzar el contracte de gestió de l’aparcament de pagament amb SABA, el grup municipal de la CUP, a l’oposició, va defensar ahir municipalitzar-lo. Considera que, després d’anys d’estar gestionada per empreses privades, ha arribat el moment d’un canvi que “no limiti modificar els horaris, en el nombre de places regulades o els preus.” Els cupaires van assegurar que van defensar el canvi de model l’any 2017 amb l’acord de tots els grups municipals, però que, després de passar els anys, no s’ha arribat a elaborar l’estudi. Van afegir que una gestió municipal permetria “millorar la qualitat del servei”. L’alcalde, Joan Barrera, va considerar que la gestió directa “se’ns escapa pel gran cost econòmic que suposaria”. “Hauríem de contractar personal, comprar grues i molts altres aspectes que per ara no podem assumir”, va dir. El nou contracte tindrà una durada d’uns altres deu anys.