Malestar pel pas de camions per l'Albagés

L’alcalde de l’Albagés, Víctor Masip, va expressar ahir el seu malestar pels perjudicis que causa el pas continu de camions de gran tonatge pel centre de la localitat. Utilitzen la carretera LV-7011 en direcció a Juncosa que s’estreny considerablement al creuar el poble en direcció a cellers, granges i indústries.

Masip va assegurar que els vehicles causen danys als balcons, arranquen cablatge i les capsetes de la llum i els damnificats no poden reclamar indemnitzacions. Va criticar que la Diputació, a qui competeix la via, només planteja solucions temporals de senyalització que no serviran de res perquè els camions continuaran passant.Per la seua part, fonts de la Diputació van indicar que s’està estudiant la qüestió des de fa setmanes i que a més de senyalització proposen vetar-hi el pas i habilitar un illot que faciliti el gir dels camions per treure’ls del centre cap a la carretera del Soleràs fins a enllaçar amb la C-233 mentre es valora construir una variant. La Diputació va remarcar ahir que la solució provisional està en procés, encara que Masip va assegurar que no serà efectiva.