Els Bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat un incendi que s'ha declarat quan faltaven pocs minuts per a les tres de la tarda d'aquest divendres a la deixalleria de Castellnou de Seana. Al lloc hi treballen set dotacions dels bombers juntament amb maquinària pesant que remou la brossa i hi aboca terra a sobre.