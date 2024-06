Un incendi a Montblanc talla la línia de l'AVE i deixa tirats milers de passatgers

Caos ahir a l’estació de Lleida-Pirineus. Un incendi a les 16.21 hores en un autobús a l’N-240 a l’altura de Montblanc va obligar a tallar el trànsit a l’esmentada carretera i a interrompre la línia d’alta velocitat que uneix Madrid amb Figueres entre les parades de Lleida i Camp de Tarragona. Això va provocar greus problemes de mobilitat, ja que la línia ferroviària connecta també Madrid amb la capital catalana, passant per Saragossa i arriba també fins a Girona. L’incendi va obligar també a evacuar 2.000 persones del Camping Montblanc Park, pròxim a la zona de les flames, i va quedar estabilitzat cap a les nou. La circulació de trens es va autoritzar de nou a les 21.20, quatre hores després del tall, i el pas per l’N-240 va quedar obert abans. Al tancament d’aquesta edició hi havia afectats un total de 42 combois de les companyies Renfe, Ouigo i Iryo. El col·lapse va afectar milers de passatgers, centenars dels quals esperant a l’estació de Lleida, on van parar trens de les tres companyies per la impossibilitat de continuar el trajecte.

A l’estació de Lleida-Pirineus, van esperar als vestíbuls i andanes esperant notícies. Molts no van dubtar a llogar un cotxe i va ser tal la demanda que les empreses de lloguer de vehicles van arribar a quedar-se sense unitats per oferir. Altres passatgers van optar per compartir taxi o viatjar amb Blablacar. És el cas d’Elizabet Sanjuan, que viatjava des de Madrid a Barcelona juntament amb el seu marit en un dels trens d’Iryo. “El tren es va aturar a pocs minuts del lloc de l’incendi i, després d’estar 30 minuts aturats, vam fer marxa enrere fins a Lleida”, va explicar Sanjuan, que va afegir que “davant de la incertesa per la falta d’informació ens hem decantat per reservar un viatge amb Blablacar per arribar a la nostra destinació”.Jordi Perramon, un altre dels afectats, lamentava la poca informació que va rebre per part de Renfe. “He d’anar a Madrid i no em faig encara a la idea d’agafar un hotel i per part de Renfe únicament he rebut un correu electrònic poc abans d’arribar a l’estació, mentre que la informació dels plafons informatius està totalment desfasada”, va explicar Perramon, que va afegir que “si no és amb tren no es pot arribar a Madrid”.En les tasques d’extinció de l’incendi va participar un ampli dispositiu que va comptar amb 35 dotacions terrestres i deu mitjans aeris dels Bombers. Els sanitaris del Servei d’Emergències Mèdiques van haver d’atendre quatre persones ferides lleus, malgrat que per patologies no relacionades amb el foc. Segons els Agents Rurals, van quedar afectades unes 25 hectàrees de massa forestal. Els usuaris del Camping Montblanc Park van poder tornar als allotjaments una vegada l’incendi va quedar estabilitzat.