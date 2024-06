Nous incendis en contenidors a Lleida, aquest cop al barri de la Bordeta

detail.info.publicated segre detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els Bombers de la Generalitat han treballat aquest divendres a la matinada en diversos incendis en contenidors al barri de la Bordeta de Lleida. El primer avís l'han rebut a les 03.18 hores, per un foc que ha calcinat tres contenidors a l'avinguda Fontanet, on ha acudit una dotació. El segon incendi ha tingut lloc a les 04.50 hores, a l'avinguda d'Artesa, on ha cremat una illa amb quatre contenidors. Cap persona ha resultat ferida.

Es dona la circumstància que el passat 11 de juny a la mateixa avinguda Fontanet un incendi va calcinar dos cotxes que estaven estacionats a l'altura del número 47.

Una nit abans, la del 10 de juny, es va produir una onada d'incendis en contenidors al barri de Balàfia. La Guàrdia Urbana sospitava que havien estat causats per un piròman i van obrir una investigació.

Els últims anys s’han registrat diverses onades d’incendis de contenidors a la capital del Segrià. Així, per exemple, l’agost de l’any passat la Guàrdia Urbana va detenir un adolescent de 14 anys per la crema d’una trentena de contenidors en dos nits a la Bordeta i Príncep de Viana. Així mateix, dos joves que van cremar 33 contenidors per Sant Joan l’any 2019, quan tant un com l’altre tenien 17 anys, van ser condemnats a treballs comunitaris, formació obligatòria i a pagar més de 34.000 euros pels danys.