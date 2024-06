Detinguts tres menors per danys a cotxes a Pardinyes

Un dels retrovisors destrossats i una nota en un dels cotxes per alertar l’afectat. - JORDI ECHEVARRIA

La Guàrdia Urbana va detenir ahir a la matinada tres menors d’edat acusats de danyar i robar en cotxes estacionats al barri de Pardinyes de Lleida. Concretament, els acusen de destrossar retrovisors i altres elements de set vehicles i robar en dos després de trencar les llunes. Van ser arrestats com a presumptes autors dels delictes de danys, robatori en interior de vehicle i temptativa de robatori en interior de vehicle.

Els fets van tenir lloc al voltant de les 5.00 hores quan la Guàrdia Urbana va ser alertada que diversos individus estaven forçant cotxes en un aparcament a l’aire lliure a l’altura del número 33 del carrer Corregidor Escofet (rambla de Pardinyes). Al lloc van acudir diverses dotacions, que van fer una recerca per la zona i van arrestar tres adolescents de 15, 16 i 17 anys, com a presumptes autors. Els agents també van inspeccionar els vehicles estacionats i van comprovar que set presentaven danys en retrovisors i vidres, entre d’altres. A més, en dos havien robat objectes de l’interior. Davant d’aquests fets, els van imputar els delictes de danys i robatori. També van alertar els seus progenitors. La Guàrdia Urbana va buscar els amos dels vehicles perquè tramitessin les corresponents denúncies.D’altra banda, la Guàrdia Urbana de Lleida va detenir la matinada d’ahir al carrer Templers un home de 33 anys acusat de creuar contenidors al mig del carrer. Va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte de danys i un delicte contra la seguretat en el trànsit.