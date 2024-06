Un piròman causa una onada de focs de contenidors al barri de Balàfia de Lleida

La Guàrdia Urbana investiga una onada d’incendis en contenidors que hi va haver ahir a la matinada al barri de Balàfia que sospiten que van ser causats per un piròman. Hi va haver tres casos que es van registrar en tan sols un quart d’hora de diferència, segons els avisos que van rebre els serveis d’emergència.

Els Bombers de la Generalitat van ser alertats a les 2.39 hores per un foc que va calcinar un contenidor al carrer Germanes Mirabal. El segon avís es va rebre a les 2.53 hores al carrer Penedès, on va cremar un altre recipient per tirar les escombraries.

Dos minuts després, a les 2.55 hores, els Bombers van ser alertats d’un incendi al carrer Bages. Aquest cas va ser en el qual hi va haver més danys, ja que van cremar dos contenidors i les flames van causar danys en dos vehicles que hi havia estacionats a prop i a la façana. Un dels cotxes va quedar sinistrat al cremar tota la part frontal.

Per la seua part, les patrulles de la Guàrdia Urbana van fer una recerca per la zona per provar d’identificar, localitzar i arrestar el presumpte autor o autors. Al tancament d’aquesta edició no constava cap detingut. Davant d’aquest episodi, Xavi Palau, líder del Partit Popular a la Paeria, va reclamar la instal·lació de càmeres al carrer, més presència policial i que l’ajuntament es personi en la causa judicial en cas d’identificar els autors.

Val a recordar que en els últims anys s’han registrat diverses onades d’incendis de contenidors a la capital del Segrià. Així, per exemple, l’agost de l’any passat la Guàrdia Urbana va detenir un adolescent de 14 anys per la crema d’una trentena de contenidors en dos nits a la Bordeta i Príncep de Viana.

Així mateix, dos joves que van cremar 33 contenidors per Sant Joan l’any 2019, quan tant un com l’altre tenien 17 anys, van ser condemnats a treballs comunitaris, formació obligatòria i a pagar més de 34.000 euros pels danys.

Es van declarar entre les 2.39 i les 2.55 hores als carrers Germanes Mirabal, Penedès i Bages