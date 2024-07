Artista forjador durant 40 anys

Àngel Eroles, escultor especialitzat en forja, es jubila després de més de quaranta anys d’ofici dels quals en 35 ha prestat serveis des del seu taller de Tàrrega. Natural de Puigverd d’Agramunt i establert al Talladell, Eroles, que va estudiar Delineació Industrial a Barcelona i quan va tornar al poble després de posar-se a treballar de ferrer es va inscriure a l’Escola d’Arts i Oficis de Tàrrega –llavors encara estava situada al carrer Agoders– per perfeccionar i formar-se en forja, destaca que “el fil conductor de la meua trajectòria professional ha estat el vessant artístic, és el que m’ha donat vida i m’ha impulsat a seguir”.

Malgrat això, reconeix que no és fàcil dedicar-se al sector, “té moltes de pujades i baixades, és molt sensible i en temps de crisi som els més perjudicats perquè no penses en la part creativa fins que tens la resta solucionada i quan les coses essencials estan cobertes”, apunta. Malgrat tot, la crisi arran de la pandèmia de la covid, quan va haver de tancar el taller, li va servir per posar en marxa una nova línia artística que es va poder veure en una exposició al Museu Tàrrega Urgell entre finals del 2022 i principis del 2023. Sota el nom de Fusta, Ferro i Marge, va mostrar diverses peces de fusta i ferro testimoni dels sentiments i emocions experimentades durant els seus passejos pels camins de l’entorn del Talladell, on resideix, aprofitant la fusta que trobava i a la qual donava un nou ús.Per a Eroles, el secret d’haver pogut mantenir el taller durant aquests anys, que en dos etapes va compaginar amb uns socis, ha estat “saber trobar i mantenir l’equilibri” entre la part creativa i els encàrrecs més industrials marcant sempre la diferència i oferint acabats de qualitat com poden ser baranes, cartells.. i la seua satisfacció més gran, el “retorn” dels clients i que les seues peces poden arribar a passar de generació en generació. En aquest sentit, recorda una anècdota amb l’arquitecte Josep Mora, de les Pallargues i que va morir el 2012, a qui en els seus primers anys de carrera professional va fer un penjador-paraigüer i una còmoda per al rebedor. Al cap de 25 anys li va preguntar per curiositat per les peces i Mora li va explicar que encara les conservava i que els seus fills ja se les havien quedat. “Això és un honor per a mi”, va indicar.

Pel que fa al futur, reconeix que “és un sector en el qual falta relleu generacional”, tot i que revela que “quan vaig començar, fa quatre dècades, també es deia que desapareixeria”.