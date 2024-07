Cal Prim programa 15 concerts entre el juliol i l'agost

El músic Eduard Boleda i la seua família, juntament amb l’Associació Cultural Xercavins han convertit Verdú en un referent musical de les nits d’estiu. Ho han fet amb el cicle de concerts a Cal Prim, històrica mansió senyorial en la qual actualment resideix la família d’Eduard Boleda i que va ser propietat dels avantpassats del general Prim.

Des de fa 13 anys, cada estiu acull un cicle de concerts de diferents estils musicals que han delectat el públic, tant de Verdú com de la resta de la comarca i de la província, fascinats per l’entorn de Cal Prim, la tranquil·litat d’una nit d’estiu a la Vall del Corb i la típica marinada que refresca i ajuda a passar millor les altes temperatures infernals.En la 13a edició, Cal Prim acollirà 15 concerts entre el 2 de juliol i el 10 d’agost. El seu impulsor, Eduard Boleda, explica que la clau de l’èxit és la “comunió” que s’ha creat “entre els músics i el públic” i que “es tracta d’un emplaçament únic” encara que reconeix que “suposa molt d’esforç”.

Els encarregats d’inaugurar el cicle 2024 seran Music On Duo, agrupació de cambra formada per Jaime Soriano (saxo) i Oksana Shymanska (piano) demà. Dimecres serà el torn de Primsemble (Maria Martins, Joan Espina, Joan Marsol, Eduard Boleda, Xavi Roig, Roger Azcona i Bernat Bonjorn) mentre que dijous el concert anirà a càrrec de Leyre Estruch trio. El dia 9 el públic gaudirà de peces de Bach, Goethe i Maragall amb l’actriu Anna Ycobalzeta, Lluís Heran (violí de cinc cordes) i Jordi Reguant (clavecí).

Entre altres músics i formacions que passaran per Verdú aquest estiu, hi ha el Quartet Aisling (dia 25 de juliol), l’Orquestra de Cambra Catalana (dia 26), Lo Dixie (dia 7 d’agost) i Croma Trio (dia 10 d’agost) així com Aura i Biel quartet (dia 18 de juliol) i Anna Amigó (dia 22 de juliol), entre altres. Tots els concerts seran a les 22.00 hores.

Tretze cellers col·laboren i ofereixen vi

Enguany el cicle de concerts a Cal Prim compta amb la col·laboració de tretze cellers del territori que permeten que a l’acabar cada actuació, el públic sigui obsequiat amb una degustació de vi. L’ajuntament de Verdú i tres cases rurals també col·laboren en aquesta iniciativa cultural que omple de música i de visitants Verdú durant les nits d’estiu. L’aforament és limitat.