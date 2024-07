Els aiguats provoquen inundacions en dos residències de Balaguer

detail.info.publicated Segre Imatges del carrer Urgell de Balaguer a les 00.30 h / Laia Pedrós detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els Bombers de la Generalitat han rebut durant la matinada d'aquest dilluns 14 avisos pels aiguats que han escombrat la demarcació de Lleida, la majoria d'ells, fins a 11, per una tempesta a Balaguer. En aquest sentit, la intensa pluja ha provocat inundacions en dos residències de gent gran de la capital de la Noguera: a les 00.32 hores han rebut avís per inundació de la residència Santa Maria, on han treballat quatre dotacions, i a les 01.22 dos dotacions han acudit a la residència Sant Domènech, on s'ha inundat el soterrani. Segons Protecció Civil, no ha calgut evacuar a cap usuari d'aquestes dos residències.

Protecció Civil ha activat la matinada d'aquest dilluns l’alerta del Pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (Inuncat) per previsió de crescudes sobtades a la conca del riu Ebre. Segons ha informat la Conferencia Hidrográfica del Ebro (CHE), s'ha emès una notificació de previsió de crescudes sobtades a la conca, indicant que es poden produir creixements sobtats importants a barrancs i afluents de petites dimensions, amb un temps de concentració inferior a les 3 hores, a les zones pertanyents a la demarcació hidrogràfica de l'Ebre.

Protecció Civil demana evitar els desplaçaments en vehicle i aparcar en rieres o punts subterranis inundables, i no creuar mai rius o rieres si baixen amb aigua, sobretot a les zones on s’esperen intensitats i acumulacions més importants.

D'altra banda, les pluges han provocat una baixada de tensió a la catenària del tren entre Vinaròs i l'Ametlla de Mar que afecta les línies de Rodalies R14,R15 i R16 i l'alta velocitat entre València i Barcelona.