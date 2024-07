Junts, ERC i PSC expulsen Solsona de l'alcaldia de Puigverd de Lleida al prosperar la censura

Josep Solsona va ser destituït ahir al migdia com a alcalde de Puigverd de Lleida, al prosperar la moció de censura que van presentar contra ell set dels nou membres del consistori: tres regidors de Junts (el grup municipal a què pertanyia Solsona), les tres d’ERC i l’únic del PSC. La juntaire Úrsula Barrufet el va rellevar a l’alcaldia i iniciarà el seu govern en minoria, amb només tres edils. Tanmateix, la nova alcaldessa va deixar la porta oberta a formar una aliança amb la resta de formacions per assegurar la governabilitat en el futur. “Ara per ara estaran convidats a les juntes de govern”, va avançar.

“Hem intentat no arribar a una moció de censura”, va afirmar Barrufet durant la sessió. Després de la detenció de Solsona el 8 de març, Junts el va suspendre de militància i la majoria del seu grup municipal li va suggerir cedir temporalment l’alcaldia sense dimitir, una cosa que ell va rebutjar. Va reprendre les seues funcions després d’una baixa laboral i va començar així un període de confrontació i paràlisi al consistori.En els mesos següents, Solsona va convocar nou plens per intentar sense èxit aprovar el pressupost del 2024. Set es van suspendre per falta de quòrum, a l’assistir-hi només el primer edil i l’únic regidor de Junts que li donava suport. Tant un com l’altre van ser expulsats del grup municipal el juny passat, com a preludi a la censura. El text de la moció argumenta que “hi ha hagut conflictes amb els diferents regidors” i que, arran d’això, el ja exalcalde “no compta amb la confiança dels membres del consistori”. Solsona va afirmar en la sessió que “qüestions personals” han pesat en la decisió de presentar una moció de censura i va defensar que “hem fet coses bones pel poble”. La portaveu d’ERC, Sandra Barberà, li va respondre que els veïns “no volen un alcalde amb causes pendents amb la justícia”. El regidor del PSC, Josep Maria Vilalta, va declinar prendre la paraula en el ple. Des de l’arrest de Solsona, s’han sobresegut les causes contra ell per amenaces i maltractament, si bé Fiscalia ha sol·licitat reobrir aquesta última. També s’investiga una acusació contra ell per presumpte abús d’una menor.

Aquesta és la segona moció de censura a Puigverd de Lleida en dos anys. La primera, el 2022, va destituir Barberà, llavors alcaldessa d’ERC, i va donar l’alcaldia a Solsona. Aquest va guanyar les eleccions el 2023 i ha estat cessat al cap d’un any.

Segon alcalde cessat a Lleida en menys de quatre mesos

La moció de censura a Puigverd de Lleida és la segona que destitueix un alcalde lleidatà des de la constitució dels actuals ajuntaments el 2023. La primera va ser fa menys de 4 mesos, el 13 d’abril, i va fer fora del govern de Ribera d’Ondara l’alcalde del PSC, Francesc Sabanés. Cap dels que la van promoure ja no utilitza les sigles del partit pel qual es va presentar a les municipals. L’actual alcaldessa, Elisabet Jové, i les dos regidores del seu grup van renunciar a la marca blanca d’ERC, Acord Municipal, després que el partit s’oposés a un pacte amb l’únic regidor a Lleida d’Aliança Catalana, Albert Puig. Aquest, al seu torn, va ser expulsat del partit de Sílvia Orriols la setmana passada per declaracions homòfobes. Puig, que ha exercit des de la moció de censura com a alcalde accidental, va fer pública ahir una carta als veïns en la qual afirma ser víctima d’una “caça de bruixes” (vegeu la pàgina 4).