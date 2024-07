Demanen 10 anys de presó per a dos acusats d'una violació a la Seu

L’Audiència de Lleida té previst jutjar el dimecres i el dijous de la propera setmana –dies 10 i 11– dos homes acusats de violar una jove a la Seu d’Urgell aprofitant-se que estava inconscient per la ingesta d’alcohol. La Fiscalia sol·licita sengles condemnes per un delicte d’abús sexual amb penetració. El Ministeri Públic els acusa d’un delicte d’abús sexual i no d’agressió perquè els fets van tenir lloc el 10 d’abril del 2022, mig any abans de la reforma del Codi Penal coneguda com la llei del només sí és sí. A l’haver-se comès suposadament la violació sense existir la força o la intimidació, els fets han estat tipificats com a abusos. Des de la modificació de la llei, el 7 d’octubre del 2022 i les conductes que abans constituïen abús sexual es van integrar al delicte d’agressió sexual.

Els fets, segons l’escrit d’acusació del Ministeri Públic, van tenir lloc la matinada del 10 d’abril del 2022, quan la dona se’n va anar d’una discoteca juntament amb una amiga. Aquesta va contactar amb un dels acusats, que les va portar amb cotxe fins a un pis de la capital de l’Alt Urgell on se celebrava una festa i on era l’altre acusat. En aquest immoble, sempre segons la Fiscalia, la dona va perdre la consciència i “els dos homes, que eren coneixedors de la seua situació, van aprofitar per mantenir relacions sexuals completes amb ella”.

El Ministeri Públic acusa ambdós homes d’un delicte d’abús sexual. A banda de sol·licitar sengles penes de deu anys de presó, reclama uns altres vuit anys de llibertat de vigilada, que no puguin atansar-se a menys de 500 metres de la víctima o comunicar-se amb ella durant 18 anys i que la indemnitzin conjuntament amb 15.000 euros pels danys morals ocasionats. D’altra banda, sol·licita que no puguin exercir qualsevol càrrec o activitat que impliqui contacte directe o regular amb menors durant 15 anys.A més, per a un dels acusats, d’origen estranger, es demana la seua expulsió del país una vegada complertes tres quartes parts de la condemna o bé se li hagi concedit el tercer grau o la llibertat condicional. Aquest home va ser detingut pels Mossos d’Esquadra i va ingressar a la presó de forma preventiva per aquests fets el 4 de maig del 2022.

Lleida va registrar 268 delictes sexuals el 2023, un 36% més que el 2022

Els cossos policials van registrar l’any passat 268 casos de delictes contra la llibertat sexual a la demarcació, cosa que representa un increment del 36% respecte al 2022, quan n’hi va haver 197, segons el Balanç de Criminalitat del ministeri de l’Interior. És a dir, 71 casos més i una mitjana de 5,1 casos per setmana. D’aquests, 105 van ser violacions davant les 77 registrades l’any anterior (36,4% més). Dels 268 casos que hi va haver a la demarcació, la meitat (130) van ser a Lleida ciutat, la qual cosa suposa un increment del 58,5% respecte a, 2022. Així mateix, 51 van ser violacions (per 37 el 2022). Una de les causes que expliquen aquest increment, segons els experts, és que cada vegada hi ha més consciència a l’hora de denunciar. També suposa un augment de judicis per aquest delicte.