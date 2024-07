Incendi agrícola a Vallfogona de Balaguer

Els Bombers de la Generalitat van sufocar ahir a la tarda un incendi de vegetació agrícola a Vallfogona de Balaguer que va calcinar al voltant de quatre hectàrees. El foc es va declarar a les 18.05 hores i al lloc van acudir vuit dotacions terrestres i tres mitjans aeris dels Bombers, efectius del Gepif i els Agents Rurals. A més, un tractorista també va col·laborar en l’extinció llaurant la zona per fer un perímetre de seguretat.

Cap a les 18.50 hores va ser donat per controlat, quedant delimitat per camps de panís sense possibilitat de progressar. Les flames van arrasar un camp de cereal segat i palla que estava pendent de recollir.D’altra banda, l’incendi que es va declarar dimecres a la tarda a Mequinensa en una zona limítrofa amb la Granja d’Escarp (vegeu SEGRE d’ahir) va ser donat per controlat ahir i va calcinar unes setanta hectàrees, segons el Govern d’Aragó. El 35 per cent de la superfície cremada és forestal i es compon de matoll i rodal de pineda. Els Bombers de la Generalitat van col·laborar tant dimecres com ahir, quan es va revifar el foc en una de les zones.