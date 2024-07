Dos ferits en sengles accidents a la C-26 a Algerri i Foradada

Un motorista i el conductor d’un cotxe van resultar ferits ahir al migdia en sengles accidents a la carretera C-26 a Algerri i Foradada, a la Noguera, respectivament. El primer es va produir a les 12.03 hores a Algerri, quan un motorista va sortir de la via. Al lloc van acudir patrulles dels Mossos d’Esquadra, dos ambulàncies i un helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i els Bombers de la Generalitat. El motorista va patir ferides de diversa consideració i va ser evacuat en ambulància a l’hospital Arnau de Vilanova.

Poc després, a les 12.43 hores, un cotxe va sortir de la via i va acabar bolcant a l’interior d’un camp a Foradada. El conductor va quedar atrapat i va haver de ser rescatat pels Bombers, que van activar fins a sis dotacions. Posteriorment, va ser traslladat a l’hospital Arnau de Vilanova amb lesions de diversa consideració, segons va informar el Servei Català de Trànsit.

D’altra banda, ahir a la tarda van xocar per encalç cinc vehicles a l’A-2 al seu pas pel Palau d’Anglesola. La col·lisió va ser en direcció a Lleida a les 17.30 hores. No constaven ferits de gravetat.Ahir a la tarda també hi va haver un sinistre a les Borges Blanques que es va saldar amb una persona ferida de caràcter lleu. A Montferrer, a l’N-260, hi va haver dos ferits en una col·lisió.