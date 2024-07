Desenes de fallaires reten culte al foc a Alós

Els fallaires d’Alós van retre ahir a la nit culte al foc durant la seua baixada de falles. La pluja, que va estar present gran part del dia, va donar un respir a la nit, cosa que va animar desenes de persones a pujar al faro per encendre-hi les torxes i baixar-les fins al poble. Al matí va tenir lloc un taller de danses i balls recuperats del Pirineu, que es van ballar a la nit a l’arribada dels fallaires al poble. Davant de l’amenaça de pluja, l’organització va instal·lar una gran carpa a la plaça de la localitat per seguir la festa a la nit. Estaven previstes les actuacions de La Sonsoni, La Catxibanda i Blat Power.

D’altra banda, Barruera va optar ahir per posposar les falles. La intensa pluja no es va aturar en tota la tarda en aquesta zona del Pirineu i tant l’ajuntament de la Vall de Boí com els Mossos van recomanar als organitzadors suspendre la celebració. Al seu lloc, van apuntar la possibilitat de dur-la a terme aquesta nit o els propers dies. D’altra banda, divendres la Guingueta d’Àneu va celebrar divendres la baixada de falles, que va coincidir amb la celebració de la festa major.