Tàrrega adequarà l'antiga Casa de Cultura amb més de 99.500 euros

L’ajuntament de Tàrrega adequarà l’interior de l’antiga Casa de Cultura, equipament ubicat al carrer de les Piques, al nucli antic. L’edifici passarà a acollir el personal tècnic de les regidories de Cultura i Promoció Econòmica, que actualment es troba en altres edificis situats a la plaça de Sant Antoni i plaça Major, respectivament.

El projecte, aprovat en junta de govern local, defineix les obres necessàries per adequar l’interior de l’edifici millorant la funcionalitat i la seguretat, ja que des de fa temps l’antiga Casa de Cultura només s’utilitza per a emmagatzemament a més de les exposicions que acull la Sala Marsà a la planta baixa.El pressupost és de 99.527 euros (IVA inclòs) i contempla la substitució de finestres i balconeres per unes de noves de fusta; la instal·lació de dos bombes de calor per a la climatització; i l’actualització de la xarxa elèctrica. Els treballs també inclouen la renovació de lavabos i la millora de la terrassa.L’execució de les obres sortirà aviat a licitació i es preveu que el personal de Cultura i Promoció Econòmica s’hi pugui instal·lar durant el primer trimestre de l’any que ve. Els de Cultura ja havien treballat a l’edifici que s’adequarà properament fins fa unes dos dècades.

Arriben els contenidors amb xip per a la brossa

El Talladell es va convertir la setmana passada en el primer poble de l’Urgell en el qual els veïns compten amb contenidors individuals amb xip (anomenats també contenidors identificatius) per a les escombraries, concretament per als residus orgànics i de rebuig, que són els que el consell s’ha proposat de recollir amb el porta a porta parcial a tota la comarca. Precisament, els contenidors amb xip permetran controlar millor les persones que reciclen correctament de les que no ho fan, ja que cada xip fa referència a una família.

Des de l’abril passat, el consell comarcal de l’Urgell, mitjançant Urgell NET i amb el suport dels diferents ajuntaments, ha implantat aquest sistema, fins ara amb contenidors provisionals, als municipis d’Ossó de Sió i Puigverd d’Agramunt i en tots els nuclis de Tàrrega: la Figuerosa, Riudovelles, Santa Maria de Montmagastrell, Claravalls, Altet i el Talladell.

Prèviament també ho va fer als polígons industrials de Tàrrega. Els pròxims passos consistiran a canviar els contenidors provisionals pels quals compten amb els xips en aquests pobles i també a Agramunt i a implantar la recollida porta a porta parcial a Vilagrassa, Anglesola, Tornabous, la Fuliola i Castellserà. Tot això abans de tardor, quan està previst començar a estendre la recollida porta a porta parcial a la ciutat de Tàrrega.

El kit que s’entregarà a cada domicili, i que ja tenen els veïns del Talladell, consta d’un cubell de 25 litres de multifracció, un cubell de 10 litres per a la fracció orgànica, un quadríptic informatiu, bosses compostables, un imant de nevera amb el calendari de la recollida, una etiqueta per al tèxtil sanitari i dos clauers.L’objectiu del consell comarcal de l’Urgell és assolir uns nivells de reciclatge superiors al 90% mentre que l’índex actual de reciclatge a la comarca de l’Urgell es troba entorn del 51%, encara molt lluny de l’objectiu.