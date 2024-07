Onada solidària per l'exclusió d'un nen autista d'unes colònies

L’exclusió d’un nen autista de sis anys d’unes colònies d’estiu organitzades per la Comarca del Baix Cinca ha desencadenat una onada de solidaritat, i també de protesta, a Fraga, on diumenge més d’una vintena de famílies es van anar sumant a una manifestació espontània que va acabar amb una asseguda davant de la seu de la institució, en la qual es va penjar una pancarta amb els lemes Infància digna i Per unes colònies urbanes inclusives.

“L’any passat em van dir que no podia participar en les colònies de l’ajuntament de Fraga perquè no hi havia gent preparada per atendre’l, i enguany ens diuen a la Comarca que arribem fora de termini”, explica la mare, Alba Royes, que destaca que “ens hem mobilitzat famílies de tot tipus, ens dona suport gent que no té aquesta necessitat”.L’Alba treballa a torns i tant els avis del nen com la seua tia estan ocupats. “És inviable. A més, som una família monomarental”, diu la mare, que recorda que el seu fill va a classe amb normalitat durant tot el curs.

Fonts de la Comarca van assenyalar que estan valorant la situació, tot i que no van oferir detalls més enllà de remetre a una pròxima reunió.