Esquí sobre rodes a Tarrés per preparar la temporada de nòrdic - EL SINDICAT DE TARRÉS

Esportistes i tècnics de l’equip català d’esquí nòrdic de la Federació Catalana han viatjat aquests dies a Tarrés, a les Garrigues, per preparar la pròxima temporada. S’entrenen per les carreteres de la comarca fent bicicleta, trail running i practicant rollerski –o esquí sobre rodes–, una disciplina esportiva que simula els moviments de l’esquí nòrdic. Tenen com a base el Sindicat i dos cases rurals del municipi.