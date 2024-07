Camp de treball sobre la carretera de coll de Jou

Una quinzena de joves participen aquests dies en un camp de treball a Odèn que indagarà sobre la història de la construcció de la carretera de coll de Jou a pont d’Espai. Es tracta de la segona fase de l’estudi que va confirmar l’ús de treballs forçats a les obres d’aquesta via entre els anys 1941 i 1954. L’alcalde del municipi, Albert Solé, va animar durant la presentació del camp de treball els joves a gaudir de l’estada i els va demanar “fer memòria sobre la nostra història”. Nil Boix, historiador i arqueòleg i director de l’actuació, va explicar el context històric que va portar a la construcció de la carretera L-401. Va exposar que la via va ser construïda a través de les colònies penitenciàries per presoners de guerra, la qual cosa prova que “la violència no va acabar amb la Guerra Civil, sinó que va seguir fins al 1945”. A la carretera L-401 hi va haver fins a 500 treballadors i va ser ideada com a pista de defensa de cara a una possible invasió militar. Els participants del camp de treball portaran a terme tasques de neteja, condicionament i senyalització dels espais històrics relacionats amb la construcció de la carretera.