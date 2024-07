Quin temps farà aquest cap de setmana a la província de Lleida i a les platges de Tarragona?

Aquest cap de setmana en la província de Lleida s’espera una varietat de de condicions climàtiques, segons l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

En la província de Lleida s’espera un cap de setmana de contrastos. Divendres serà predominantment assolellat, amb temperatures que oscil·laran entre els 20 i els 35 graus. Aquest serà el dia perfecte per a disfrutar de les activitats a l’aire lliure que ofereix el territori i la mateixa capital.

Dissabte, les condicions climàtiques canviaran lleugerament. Encara que la temperatura màxima continuarà sent alta, s’espera que les temperatures descendeixin lleugerament durant la nit. Això proporcionarà un respir molt necessari de la calor del dia i oferirà tant a residents com als visitants una oportunitat per a disfrutar de les nits fresques d’estiu.

Diumenge, la previsió meteorològica indica un canvi més dràstic en el clima. Encara que les temperatures continuaran sent relativament altes, s’espera que el cel estigui parcialment ennuvolat. Això podria donar lloc a algunes precipitacions lleugeres, encara que no s’espera que siguin fortes.

Mentrestant, a la província costanera de Tarragona, la previsió meteorològica per a aquest cap de setmana és bastant diferent. Segons l’AEMET, s’espera que el clima sigui més estable, amb temperatures més suaus i condicions ideals per a disfrutar de la platja.