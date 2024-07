Primer casament a Boada, a Vilanova de Meià, des de l'any 1949

El petit poble de Boada, a Vilanova de Meià, va viure dissabte passat un moment històric, al celebrar-s’hi el primer casament a l’església de Sant Pere Màrtir des de l’any 1949. Carla París Callao, de Ca l’Ariò de Boada i Lluís Baixès Perea, del poble d’Amer (Girona), van contreure matrimoni en una cerimònia religiosa oficiada pel sacerdot Joan Fenosa, que va posar fi a més de setanta-cinc anys sense enllaços matrimonials al municipi.

El centre del poble es va engalanar per a aquest enllaç, que va representar un moment històric per a aquest petit poble de la Noguera. Té un cens de deu veïns, malgrat que augmenta a l’estiu i en festius. “Teníem clar que Boada seria l’escenari del nostre casament, per mantenir les tradicions vives. Ens vam conèixer en una festa major del poble i aquí ens casem, tot i que vivim a Barcelona però tenim aquí part de la família”, va explicar la Carla. Va afegir que elegir Boada va ser “com recuperar les arrels per demostrar que el poble continua viu”.

Va assegurar que aquest esdeveniment és vist com una oportunitat per al poble de Boada de celebrar no només el matrimoni de parella, sinó també la seua rica herència cultural i les esperances per al futur. La celebració va comptar amb 250 convidats arribats des de diferents països, com Egipte, Mèxic, l’Uruguai, l’Argentina o els Estats Units. Es van allotjar en diferents establiments turístics de la Noguera.