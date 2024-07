Baqueira tindrà una nova pista amb 4 canons a la Peülla

Baqueira-Beret aprofita els mesos d’estiu per posar a punt els seus remuntadors, reordenar els traçats de les pistes i millorar la xarxa d’innivació. Una de les actuacions que portarà a terme és la construcció d’una nova pista al sector de la Peülla, ubicada al terme municipal d’Alt Àneu. Dotarà el recorregut amb quatre canons de neu, la qual cosa suposarà una ampliació de la xarxa d’innivació de l’estació. La pista es dirà Bòsc dera Peülla II i tindrà una longitud aproximada de 520 metres i una amplitud mitjana de 25 metres. Ara s’utilitza com a itinerari, per la qual cosa no s’abalisa ni les màquines trepitjaneu en tracten la neu.

Pel que fa als canons, desplegar-los comportarà instal·lar 520 metres de canonades d’aigua i d’aire, proporcionals a la longitud de la pista. Són canons d’alta pressió que inclouran sondes de temperatura i humitat, que comandaran la posada en marxa o detenció depenent de les condicions climatològiques. Per minimitzar l’impacte ambiental de les obres a la zona, el projecte contempla actuacions de revegetació i restauració morfològica. El pressupost estimat per portar-les a terme és de 68.200 €.