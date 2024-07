Aquesta és la població de Lleida que ha rebut més viatges de BlaBlaCar

detail.info.publicated Redacció

La flexibilitat que caracteritza al cotxe compartit permet arribar de forma més directa a tota mena de destins, entre aquests alguns dels quals formen part del patrimoni natural espanyol, allunyats dels grans nuclis urbans. En aquest sentit, BlaBlaCar, la plataforma de viatges compartits líder al món, ha compartit les deu localitats amb menys de 10.000 habitants que més viatges han rebut l’últim any.

El rànquing està encapçalat per Aracena, el municipi de Huelva que va comptar amb més d’11.300 viatges el 2023. En segon lloc es troba Loui a Bizkaia, amb més de 10.000, i la medalla de bronze és per a Trujillo a Càceres. Les cinc primeres posicions les completen Monachil en Granada i Sabiñánigo a Osca. Ondara (Alacant), Olula del Río i Mojácar, (ambdues a Almeria), Vielha e Mijaran i Ribadeo (Lugo) conclouen, en aquest ordre, el top 10.

La importància del cotxe compartit en l’entorn rural

El cotxe compartit s’ha convertit en una solució vital per a les zones rurals d’Espanya. Itziar García, directora internacional de comunicació i relacions institucionals de BlaBlaCar i presidenta de Vivaços, destaca: “El 60% dels municipis a Espanya tenen menys de 1.000 habitants i depenen en gran manera del cotxe a causa de la falta de connexions directes i eficients. El cotxe compartit ha estat un gran aliat de l’entorn rural, contribuint a un ecosistema de mobilitat sostenible tant social com mediambiental. Només l’últim any, BlaBlaCar ha connectat el 86% dels més de 8.100 municipis espanyols”.

