Empresonats per conrear 1.247 plantes de marihuana a Torà

El jutjat de Solsona va decretar divendres passat presó provisional comunicada i sense fiança per a dos homes de 32 anys que van ser detinguts dijous pels Mossos d’Esquadra com a presumptes responsables d’una plantació de marihuana a Torà. Els investigadors van trobar 1.247 plantes a l’interior d’una nau industrial. Els dos individus van ser arrestats com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric.

Agents de la Unitat d’Investigació de Solsona portaven des de principis del mes de maig les indagacions després de tenir coneixement de la possible existència d’una plantació de marihuana en una nau industrial en desús a Torà. Finalment, dimarts van fer una batuda a l’immoble. A la planta baixa hi havia tres sales habilitades per al cultiu intens de la droga. Dos estaven en ple funcionament, una amb 681 plantes i una altra amb 566 plantes en procés de floració. A més, existia una complexa instal·lació amb transformadors, focus, extractors, filtres i altres objectes destinats al cultiu indoor. La tercera habitació estava en procés de preparació per ampliar el cultiu. A l’interior de la nau van localitzar i van detenir dos persones com a presumptes encarregats de la vigilància i del cultiu. De fet, suposadament feien vida a la nau. També van comprovar que la llum estava punxada.Els Mossos van detenir la setmana passada una parella a Vinaixa acusats de conrear 363 plantes.