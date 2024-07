La restricció de cotxes a Tor, pendent d'un informe que podria ajornar-la al 2025

Els propietaris de la muntanya de Tor tenen intenció de limitar el pas de cotxes a la muntanya a l’estiu. Tanmateix, el projecte està pendent d’un informe jurídic que podria ajornar-lo fins al 2025.

Els plans dels propietaris de Tor

Tal i com va explicar SEGRE, els propietaris de Tor projecten engegar un servei de taxis a partir del pròxim estiu per frenar l’allau de turistes que acudeixen en cotxes i motos a la muntanya. Amb aquesta finalitat, preveuen contractar vigilància privada per controlar els accessos al poble des d’Alins i Andorra durant els mesos de juliol, agost i part de setembre.

En aquest període, només deixaran passar els vehicles de taxistes autoritzats, els de veïns de la zona i els de visitants que acreditin tenir reserves en allotjaments i establiments de restauració dels voltants. Els excursionistes a peu i els ciclistes hi tindran pas lliure.

Així ho van acordar els propietaris que van participar dissabte en la reunió per abordar aquesta i altres qüestions relacionades amb aquesta muntanya privada de 2.600 hectàrees.

El turisme desborda els cims del Pirineu

Els turistes van desbordar el cap de setmana passat els pics i cims més emblemàtics del Pirineu de Lleida i aragonès i els Agents Rurals van denunciar nou persones per pernoctar i acampar en zones prohibides. Hi va haver tres denúncies al Parc Natural de l’Alt Pirineu i sis el Parc Nacional d’Aigüestortes i Sant Maurici. Quant als excursionistes, la majoria van haver de fer cues d’uns 10 minuts per arribar al cim de la Pica d’Estats o de més de mitja hora al pic de l’Aneto.

El Parc Natural de l’Alt Pirineu té regulat l’accés motoritzat per arribar a la Pica, amb la qual cosa redueix la massificació de l’espai natural de la zona de Vall Ferrera. És obligatori la reserva prèvia d’una plaça en algun dels quatre pàrquings de la pista de Boet, que dona accés a l’emblemàtic cim (els de la Farga, Pla de la Selva, Molinassa i Aixeus).

“Hi ha i hi haurà dies a l’estiu que el nombre de turistes que han reservat arribarà al seu límit, com va passar el cap de setmana, però sense arribar a la massificació ni al col·lapse”, va dir el director del parc, Marc Garriga. La capacitat màxima de la Pica d’Estats és de 125 persones, i des que es va implantar el sistema de reserves “hi ha hagut alguns dies que el pàrquing estava ple”, va dir Garriga, “la qual cosa significa que la regulació funciona”.