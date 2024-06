Servei de taxis, vigilants i accés amb reserves: els plans dels propietaris de Tor per frenar l'allau de turistes amb cotxe

Els propietaris de Tor projecten engegar un servei de taxis a partir del pròxim estiu per frenar l’allau de turistes que acudeixen en cotxes i motos a la muntanya. Amb aquesta finalitat, preveuen contractar vigilància privada per controlar els accessos al poble des d’Alins i Andorra durant els mesos de juliol, agost i part de setembre.

En aquest període, només deixaran passar els vehicles de taxistes autoritzats, els de veïns de la zona i els de visitants que acreditin tenir reserves en allotjaments i establiments de restauració dels voltants. Els excursionistes a peu i els ciclistes hi tindran pas lliure.

Així ho van acordar els propietaris que van participar dissabte en la reunió per abordar aquesta i altres qüestions relacionades amb aquesta muntanya privada de 2.600 hectàrees.

Aquesta setmana s’han repartit les tasques per posar en marxa aquest projecte. El seu primer objectiu és frenar el deteriorament que l’intens trànsit de vehicles ocasiona a la pista de terra que condueix al poble. Reparar-la per mantenir-la transitable els suposa cada any abundants inversions.

També pretenen alleujar l’alta afluència de públic a la muntanya. S’ha disparat arran de l’èxit de la nova sèrie televisiva i el llibre del periodista Carles Porta sobre els antics crims de Tor, però ara per ara no aporta beneficis al conjunt dels copropietaris. Per a molts d’ells, aquest flux de visitants només significa escombraries per recollir i danys per reparar. Tanmateix, van acordar que les restriccions de pas no afectessin els veïns de la zona ni perjudiquessin el sector turístic en l’entorn de la muntanya.

La nova sèrie televisiva i llibre de Carles Porta sobre Tor han revifat l’interès dels turistes

El projecte per posar límit a la massificació de turistes a Tor fa els seus primers passos i encara són moltes les qüestions per decidir. Una és on habilitar un estacionament on turistes puguin deixar els seus cotxes per accedir a la muntanya a peu, en bicicleta o en taxi.

Una altra és establir amb detall en quantes localitats els veïns podran circular amb els seus propis vehicles, i en quantes la reserva d’un allotjament o un restaurant permetrà a turistes accedir al poble amb els seus automòbils i les seues motos.

També hauran de reunir taxistes interessats a transportar visitants, seguint un model de funcionament similar al que apliquen el Parc Nacional d’Aigüestortes i altres espais naturals on també es limita l’accés motoritzat.