Adjudiquen el parc de Bombers de Seròs, un model a Catalunya

El futur parc de Bombers Voluntaris de Seròs, que ha de ser un model a Catalunya, ha fet un pas més perquè sigui una realitat. La Generalitat ha adjudicat recentment a Constructora d’Aro la redacció del projecte i la construcció de l’edifici.

La inversió serà d’1.884.189,63 euros (IVA exclòs) i el període d’execució és de quatre mesos per a la redacció i de deu per a la construcció, per la qual cosa està previst que sigui una realitat el setembre del 2025 després d’anys de reivindicacions.

Marcos Albà, cap del parc, va assegurar que “ara som optimistes perquè hi ha el projecte, hi ha els terrenys i una partida econòmica per a la construcció”. Per la seua part, el director dels serveis territorials d’Interior a Lleida, Xavier Garròs, va explicar que “la construcció d’aquest parc serà el model per als nous”.

En aquest sentit, a la demarcació estan previstos els d’Almacelles, Llavorsí i Almenar. Així mateix, la nova construcció tindrà una superfície útil de 832 metres quadrats en un solar cedit per l’ajuntament.

D’aquesta manera, donarà cabuda a 31 efectius, preveient-se vestidors i serveis per a 25 homes i sis dones, i tres vehicles. A més a més, comptarà amb una sala de control, espais per a documentació, una cuina, un gimnàs i serveis.

Els Bombers Voluntaris de Seròs van deixar l’anterior parc la tardor del 2021 davant del risc d’ensorrament de l’immoble, que feia sis anys que estava apuntalat, amb deficiències estructurals i l’aparició de noves esquerdes després que una paret de la casa limítrofa s’esfondrés. Van estar uns mesos a l’alberg fins que el juny de fa dos anys es van instal·lar en un magatzem municipal.

Marcos Albà va recordar que “el nou parc és una reivindicació des de l’any 2008”. Actualment hi ha 19 voluntaris i, per la seua ubicació, és imprescindible ja que dona cobertura al Baix Segre. D’altra banda, Albà va reclamar un segon camió ja que, dels dos que tenen, un està sense equipar. “No pot ser que només puguem sortir amb un camió perquè l’altre no disposa d’equips com llances d’aigua. Donem cobertura a un ampli territori”, va sentenciar el cap del parc.