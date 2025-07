Un advocat revela un truc legal per evitar pagar l’impost de successions en les herències

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

A Espanya, l’impost sobre les herències, conegut com a impost de successions, és una de les càrregues fiscals més criticades pels contribuents. Tanmateix, segons l’advocat Pablo Ródenas, especialitzat en dret successori, existeix un mètode legal per evitar aquest gravamen i conservar íntegrament el patrimoni familiar heretat.

Ródenas explica que la clau està en cedir la propietat dels béns als hereus abans de la mort, en lloc d’esperar que es produeixi la successió. "A ningú no li agrada deixar anar un dineral en impostos, però aquí va la bomba que ningú explica", comenta l’expert a les seues xarxes socials.

El procés consisteix en què els pares transfereixin la titularitat de les seues propietats als seus fills en vida, mentre es reserven l’usdefruit vitalici. D’aquesta forma, els pares poden seguir gaudint dels béns fins a la seua mort, moment en què la propietat passarà automàticament en mans dels hereus sense necessitat de tributar per l’impost de successions.

Com funciona l’usdefruit vitalici en les herències?

L’usdefruit vitalici és una figura legal que permet a una persona (usufructuari) disfrutar d’un bé propietat d’una altra (nus propietari) durant tota la seua vida. En el cas de les herències, els pares poden cedir la nuda propietat dels seus béns als seus fills, mantenint l’usdefruit fins la seua mort.

Segons Ródenas, aquesta estratègia és totalment legal i pot suposar un estalvi fiscal considerable per a les famílies. "Els teus pares et posen com a propietari de la casa en vida, ells es queden amb l’usdefruit vitalici i continuen vivint allà com sempre sense que res canviï. I quan moren, la casa ja és teua, automàticament. L’impost de successió és zero, res", apunta l’advocat.

La importància de la planificació successòria

Malgrat els avantatges fiscals que ofereix aquesta fórmula, Ródenas lamenta que no s’utilitzi amb més freqüència a causa de la mentalitat tradicional de gaires persones. "Necessites sortir d’aquesta mentalitat de ja l’arreglaran els meus fills quan jo no estigui", adverteix l’expert.

Per dur a terme aquest procés, és necessari acudir a un notari i realitzar la inscripció corresponent en el Registre de la Propietat. Ródenas recomana assessorar-se per professionals especialitzats en dret successori per garantir que tot es realitzi correctament i d’acord amb la legislació vigent.

En definitiva, la planificació successòria és un aspecte clau per preservar el patrimoni familiar i minimitzar la càrrega fiscal. Conèixer i aplicar estratègies legals com la cessió de la nuda propietat amb reserva d’usdefruit vitalici pot marcar la diferència a l’hora de rebre una herència. Davant de qualsevol dubte, sempre és recomanable comptar amb l’assessorament d’experts en la matèria.