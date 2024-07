Els número de docents de Lleida que tenen el C2 de català no arriba al 50%

El Govern vol que el nivell C2 de català sigui un requisit per accedir a la docència a partir del curs 2025-26. Així ho va establir el Decret del règim lingüístic -actualment suspès de forma cautelar pel TSJC-, que vol reforçar el català a l'escola en diferents fronts, un dels quals és el nivell lingüístic del professorat. Segons dades obtingudes per l'ACN, ara mateix només acredita el C2 el 25% de l'actual plantilla docent, ja siguin funcionaris, interins, substituts o personal laboral. El tenen el 29,2% dels professors de secundària i tan sols el 21% dels mestres de primària. En tot cas, el decret no afectaria aquests més de 90.000 docents que ja exerceixen a Catalunya, sinó els que s'incorporin a partir del curs 25-26.

El Govern va recórrer dimarts la decisió del TSJC de suspendre cautelarment el decret on s'inclou l'obligatorietat de tenir el C2 entre els nous docents a partir del curs 25-26. Si s'acaba aplicant el decret de règim lingüístic a les escoles i instituts, a partir del curs 2025-26 aquests baixos percentatges augmentaran, perquè totes les noves contractacions tindran com a requisit que els professionals disposin del coneixement superior, nivell C2, oral i escrit, de la llengua catalana. Aquest és precisament un dels propòsits d'aquesta norma, elevar el nivell lingüístic dels docents de centres educatius d'ensenyament no universitari.

A més, el text concreta que els docents en actiu que vulguin promocionar o exercir en diferents rols, com per exemple per ser director o inspector, hauran d'acreditar el C2 a partir del curs 2027-2028. El text afegeix, però, que això serà així "si així ho determina el departament competent en matèria educativa".

Dos de cada deu professors a la primària



Actualment, només un de cada quatre docents de primària i secundària té el C2, un 25%, segons les dades obtingudes per l'ACN a través d'una petició d'informació pública. Per nivells educatius, a la primària és on hi ha menys professors que poden acreditar aquest nivell lingüístic. Són poc més de 10.000 sobre un total de 48.000 els que el tenen, és a dir un 20%. A la secundària el percentatge s'eleva una mica, fins gairebé el 30% dels ensenyants (13.209 de 45.228).

Desequilibri territorial



A nivell territorial hi ha fins a tretze comarques situades per sota del 25% de professors amb C2, la mitjana catalana. A més, amb l'excepció de l'Aran, aquestes són les comarques més poblades i on es concentra fins el 65% de tot el professorat de Catalunya.

El Maresme és la comarca de pes (més de 5.000 docents) amb el percentatge més baix de docents que disposen del C2: només el 19% el té i, per nivells educatius, només el 13% dels professors de primària per un 24% dels de secundària. Dels 10 municipis de més de 10.000 habitants amb un menor percentatge de professorat amb nivell superior de català quatre són en aquesta comarca: Alella, Premià de Mar, Canet de Mar i Premià de Dalt. Cap supera el 17%.

No només aquí sinó a la majoria de comarques es repeteix la tendència de menor nivell superior de català a la primària que a la secundaria. Altres comarques molt poblades amb baixa incidència d'aquesta titulació són el Baix Llobregat (20%), el Vallès Oriental (també un 20%); el Barcelonès (la comarca amb més docents 17.960), el Vallès Occidental, el Baix Penedès i el Garraf, totes tres amb un 21%; i l'Alt Penedès, Selva i Ripollès, amb un 23% del professorat que l'acredita.

La Vall d'Aran és la comarca amb menys percentatge de docents amb el C2, tan sols el 18,7%, per bé que hi ha en total només 176 professors i es tracta d'un àmbit on també l'Aranès és llengua oficial.

Les comarques de Ponent, al llindar del 50%



Amb excepció del Lluçanès, no hi ha cap altra comarca on se superi el 50% de professorat amb nivell C2. Les que més s'hi apropen són el Pla d'Urgell (49%), el Segrià, les Garrigues, Alt Urgell, Segarra, Pallars Jussà i la Noguera, tots per sobre del 40%, totes a les terres de Ponent. Les Garrigues és l'única comarca on sí que se supera el 50%, pel que fa a professors de secundària amb el C2 (un 53,6%)

L'excepció a totes és el Lluçanès, on es produeix el fet únic que el 100% dels seus docents tenen el C2. Ara bé, en nombres absoluts, es tracta d'una comarca on exerceixen tan sols 22 professors de primària, en 6 municipis.

El C2 a les ciutats mitjanes i grans



Entre els municipis de més de 10.000 habitants, la capital del Pla d'Urgell, Mollerussa, és la ciutat catalana amb una major implantació d'aquest títol lingüístic als centres educatius, amb més del 50% del professorat. La segueixen Balaguer i també Lleida, amb un 46% del total. Encara a Ponent, Tàrrega en té un 35%.

Més enllà de Ponent, també destaquen municipis com Platja d'Aro, Tortosa, Berga i Valls, totes per sobre del 35%. Amb entre un 30% i un 35% de professorat amb el C2 apareixen ciutats i viles com Girona, Vic, Reus, Banyoles, Santa Coloma de Farners, La Bisbal d'Empordà, l'Escala, Salou o La Ràpita.