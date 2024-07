Ribera d'Ondara, després de 3 mesos d'Aliança, ja en mans de l'alcaldessa

Nou relleu a l’alcaldia de Ribera d’Ondara, encara que aquesta vegada estava pactat per endavant. Elisabet Jové es va incorporar ahir al seu lloc com a alcaldessa, al cap de quatre mesos de permís de maternitat que va iniciar just després de la moció de censura que va desbancar el 13 de març el govern en minoria del PSC. Des d’aquell moment, va exercir com a alcalde accidental Albert Puig, l’únic regidor d’Aliança Catalana a les comarques lleidatanes fins que va ser expulsat del partit el passat 25 de juny per declaracions homòfobes. La formació liderada per Sílvia Orriols va tenir en aquesta localitat de la Segarra la seua segona alcaldia a Catalunya juntament amb la de Ripoll durant tres mesos i dotze dies. Puig va passar les últimes setmanes com a alcalde accidental no adscrit, després d’haver qualificat de “càncer” el moviment LGTBI. Ara seguirà en el govern de Ribera d’Ondara com a primer tinent d’alcalde i regidor al capdavant de les àrees de Seguretat i Esports. Tant ell com l’alcaldessa cobraran per una dedicació parcial a l’ajuntament equivalent al 25% d’una jornada laboral completa. Així ho va explicar Jové, que, després de la moció de censura, va presidir en ocasions el ple municipal en lloc de Puig mentre va durar el seu permís per maternitat. L’actual govern de Ribera d’Ondara està format en la seua totalitat per edils sense partit. L’expulsió de Puig d’Aliança Catalana va estar precedida mesos abans per la marxa d’ERC de Jové i les dos regidores que conformen el seu grup municipal. Les tres van deixar el partit i la seua marca blanca, Acord Municipal, després que la direcció iniciés un procés d’expulsió contra Jové (les altres dos eren ja independents) per negociar la censura amb Aliança, formació que els republicans qualifiquen d’extrema dreta.

Per la seua part, l’exalcalde socialista, Francesc Sabanés, és a l’oposició i, amb tota probabilitat, no provarà de recuperar l’alcaldia de Ribera d’Ondara: ell mateix va manifestar mesos enrere la seua intenció de presentar-se com a candidat a alcalde de Sant Guim de Freixenet a les eleccions locals del 2027.

La moció de censura de Ribera d’Ondara va ser la primera a Lleida des de la constitució dels actuals ajuntaments el 2023. El va seguir la que van impulsar a Puigverd de Lleida tres dels 5 edils de Junts, les tres d’ERC i l’únic del PSC per desbancar Josep Solsona, suspès de militància de Junts.