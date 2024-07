El consell comarcal de l'Urgell abaixa el sou al gerent per la prima variable d'èxit del porta a porta

El ple del consell comarcal de l’Urgell va aprovar ahir abaixar la retribució al seu gerent, que passarà a percebre 63.000 euros bruts anuals (fins ara cobrava 75.000 euros) i va anul·lar la prima variable de 10.000 euros a l’any que havia de percebre com a incentiu si la recollida d’escombraries porta a porta parcial s’implantava amb èxit.

El president de l’ens comarcal, José Luis Marín, va explicar que “després d’un any en el govern i d’acordar una redistribució de tasques, hem arribat a aquest acord”. Marín va puntualitzar que el gerent no arribarà a percebre el complement per productivitat, previst el primer pagament per al desembre del 2025.

Així mateix, el consell comar cal de l’Urgell ha decidit incrementar el salari als 34 treballadors d’Urgell Net entre un 5 i un 10% de forma immediata, i la primavera de l’any que ve un altre augment pendent de la renovació del conveni laboral.

Marín va defensar que “es tracta d’actors indispensables perquè el servei de recollida de residus porta a porta funcioni bé” i va reconèixer que “els sous d’aquests treballadors són els que són i hi ha molta rotació”.

El consell de l’Urgell va nomenar el seu actual gerent fa un any i, el mes d’abril passat, va aprovar una prima de productivitat variable si s’implantava amb èxit en el servei de recollida porta a porta que va ser objecte de crítiques al considerar-la excessiva.