Polèmica a l'Urgell: el consell premiarà el seu gerent amb 10.000€ a l’any pel porta a porta

El consell de l’Urgell premiarà el seu gerent si la recollida d’escombraries porta a porta s’implanta amb èxit a tota la comarca en aquest mandat. El ple de dimecres va aprovar concedir-li una prima variable de 10.000 euros a l’any si aconsegueix aquest objectiu, un incentiu que se sumaria al seu salari, de 75.000 euros bruts anuals.

Aquesta decisió va ser objecte de polèmica en la sessió. Va rebre vots a favor d’ERC i PSC, mentre que Junts i la CUP hi van votar en contra. El president del consell, José Luis Marín, va argumentar que “hem aprovat afegir un pagament per productivitat variable als qui han de fer que la recollida selectiva porta a porta sigui un èxit” i evitar possibles sancions en cas de no assolir els objectius de reciclatge que fixa la UE per al 2030.

El ple va aprovar sumar-se a l’Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta i al conveni Temps per Cures, que aquest any té 5 municipis més i un pressupost de 121.277 euros. A més, es va aprovar prorrogar el conveni de gestió de l’Espai Lluís Companys al Tarròs.