La Granadella: un paisatge transformat per la construcció de més de quaranta molins de vent

La Granadella es va convertir, fa més d’una dècada, en l’epicentre de l’energia eòlica a les comarques de Lleida. El seu terme municipal acull 47 molins de vent, alguns molt a prop del nucli urbà. Són més de la meitat dels que funcionen avui dia a les Garrigues i un de cada quatre dels instal·lats a tota la província.

Els primers que es van construir el 2011 ja van eclipsar en altura el campanar de l’església de la Mare de Déu de Gràcia, coneguda també com la catedral de les Garrigues i fins llavors el punt més alt del poble. Els últims, els de la central eòlica de Solans, es van posar en marxa el 2022 i són molt més alts.

Vista de la Granadella abans de la construcció de molins de vent l’altura dels quals supera amb escreix la del campanar, fins llavors el punt més alt del poble.

Al preguntar als veïns sobre la convivència amb ells, hi ha qui troba a faltar el silenci i qui assegura que ni tan sols sent girar les aspes. Uns i d’altres assenyalen com a inequívocs beneficiaris els que cobren lloguer per finques on s’alcen aerogeneradors. Tret d’això, no han vist que els ingressos que l’ajuntament n’obté hagin suposat canvis decisius.

Vista de la Granadella abans de la construcció de molins de vent l’altura dels quals supera amb escreix la del campanar, fins llavors el punt més alt del poble.

L’avenç de les energies renovables pot significar noves transformacions per a aquesta localitat, aquesta vegada de la mà de projectes que plantegen ocupar grans extensions de sòl rústic amb panells solars. La implantació d’aquest tipus d’instal·lacions és una cosa que aquest i altres municipis lleidatans volen regular.