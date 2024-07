Les temperatures toquen sostre dissabte a Ponent

detail.info.publicated Redacció Redactora del digital Alcoletge detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Aquest divendres s'ha registrat a Castellnou de Seana, amb 40,5 graus centígrads la temperatura rècord de l'estiu fins al moment a la demarcació de Lleida. Altres temperatures elevades s'han donat a Maials (39,9º), Gimenells (39,8º) i Lleida-la Femosa (39,8º).

Per al dissabte es preveu la mateixa tònica a Ponent. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), les temperatures màximes es mantindran lleugerament més baixes que divendres, però en alguns punts de Ponent i a la conca de Tremp es pot tornar a arribar als 40°C. Per dissabte a la tarda el Meteocat ha emès un avís moderat per perill de calor a totes les comarques de la demarcació de Lleida excepte a l'Aran.

Diumenge l'onada de calor remetrà i la temperatura màxima quedarà en moderat descens arreu, tret de la meitat sud del litoral (Tarragonès, Baix Camp, Baix Ebre i Montsià on serà lleugerament més alta.