La Diputació obre el procés per cessar l'interventor per retards en pagaments

La Diputació ha obert un expedient per cessar l'interventor arran d'anys de retards en pagaments que provoquen queixes de municipis, empreses i entitats. Ho fa després que directius de l'ens provincial hagin atribuït al responsable de fiscalitzar els comptes una falta de cooperació que alenteix liquidar obres, factures de proveïdors i subvencions.

La Diputació ha iniciat el procés per destituir el seu interventor, responsable de fiscalitzar els comptes i donar el vistiplau a cada euro que surt de la corporació provincial. Segons ha pogut saber aquest diari i van corroborar fonts de l’administració provincial, l’expedient per cessar-lo està ja obert i en tramitació. Arriba després d’anys en què retards en els pagaments d’obres, factures de proveïdors i subvencions han provocat malestar i queixes d’empreses, ajuntaments i entitats lleidatanes. Al llarg d’aquest període, l’equip de govern ha emès centenars de decrets de presidència per poder liquidar milions d’euros bloquejats per objeccions de l’àrea d’Intervenció. L’expedient per cessar l’interventor es basa en informes de directius i funcionaris d’habilitació nacional de les diferents àrees i organismes de la corporació provincial. Cap no qüestiona la seua capacitat professional, però coincideixen a culpar-lo d’alentir la liquidació de factures i subvencions.

Les queixes no acusen de lentitud l’àrea d’intervenció, sinó que lamenten que aquesta no deixa clar què han de fer els altres departaments perquè els autoritzin els pagaments. Les crítiques a l’interventor coincideixen a atribuir-li falta de comunicació i coordinació amb la resta de departaments. Els seus responsables afirmen no tenir clars quins són els criteris a l’hora de validar pagaments i no rebre resposta als seus dubtes.

El descontentament dins de la mateixa Diputació amb l’àrea d’Intervenció es va fer patent l’any passat, quan la corporació provincial va organitzar un curs sobre direcció i lideratge d’equips per als seus alts càrrecs. En el marc d’aquesta formació, es va demanar als participants que emetessin informes sobre quines eren, segons el seu parer, les debilitats en el funcionament de la institució i com reparar-les. La majoria van assenyalar dificultats amb l’àrea d’Intervenció, mentre que l’interventor no va emetre cap informe.

Les avaluacions que apuntaven de forma recurrent a dificultats amb l’àrea d’Intervenció es van incorporar a un informe que la Diputació ha remès a l’Administració de l’Estat com a primer pas per destituir-lo. Aquesta, al seu torn, ha de respondre amb un altre informe a favor o en contra del cessament de l’interventor, encara que la seua decisió no és vinculant. En qualsevol cas, la destitució de l’actual responsable de l’àrea de fiscalització, nomenat el 2021, no suposaria que marxi de la Diputació. Al tractar-se d’un funcionari que va guanyar la plaça en concurs de mèrits, la corporació provincial tindria l’obligació d’assignar-li un nou lloc conforme amb la seua categoria laboral si el destitueix.

Les claus Intervenció

L’àrea d’Intervenció és la responsable de fiscalitzar els comptes de la Diputació i ha de validar el pagament d’obres, factures de proveïdors i subvencions. El responsable actual va ser nomenat el 2021 i està al capdavant d’un departament que compta amb vint persones, de les quals quatre són tècnics superiors i la resta, personal de gestió i administratiu. Pagaments i queixes

Les demores pel que fa als pagaments de la Diputació han estat motiu de queixes habituals en els últims anys per part d’ajuntaments, empreses i entitats lleidatanes, si bé fins a la data han derivat en reclamacions formals. ​Anys en espera

La Diputació té pagaments pendents que arriben a remuntar- se fins a l’any 2019, segons van corroborar fonts de la corporació provincial. Romanents al banc

Els comptes bancaris de la Diputació acumulen romanents per valor d’uns 157 milions d’euros, una xifra que frega la del pressupost anual de la corporació, que aquest any ascendeix a 164 milions. La major part d’aquests romanents, uns 120 milions, correspon a quantitats el pagament de les quals està ja compromès. Bona part està encara pendent de justificar perquè la Diputació pugui pagar- ho, segons van puntualitzar fonts de la institució.

Centenars de decrets de presidència desbloquegen milions d’euros

La Diputació va revocar entre el 2022 i el 2023 més de 250 informes de l’àrea d’Intervenció que mantenien en suspens pagaments per valor de més de 2,5 milions d’euros. Ho va fer mitjançant decrets de presidència per poder abonar l’import d’obres, compres i serveis davant objeccions de l’òrgan fiscalitzador, una pràctica que s’ha mantingut des d’aleshores. Es tracta d’un procediment previst per la llei i la corporació provincial va argumentar en el seu dia que només el feia servir per evitar que retards excessius perjudiquessin els proveïdors. Va puntualitzar que únicament ho fa quan les objeccions de l’interventor es limiten a aspectes formals i no qüestionen que les obres o serveis contractats s’hagin efectuat.Les objeccions d’Intervenció suposen mantenir els pagaments en suspens fins que el fiscalitzador els consideri degudament justificats, i per aquest motiu aplica un criteri estricte. Una mostra d’això és que va plantejar objeccions a liquidar una factura de 6,24 euros.

