Un conductor va resultar ferit ahir al migdia al bolcar el seu vehicle a l’interior de la Pobla de Segur. Va ser evacuat a l’hospital de Tremp. D’altra banda, una persona va resultar ferida ahir en una sortida de via a l’A-2 a Bellpuig. També hi va haver una col·lisió a Menàrguens i un motorista ferit a l’N-230 a Lleida a la rotonda de Torrefarrera. Així mateix, una persona va resultar ferida menys greu en una sortida de via a l’N-145 a la Seu.