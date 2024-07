Una elèctrica lleidatana facilitarà que pobles rebaixin el rebut de la llum

Una companyia de Lleida facilitarà que ajuntaments de la província rebaixin els rebuts de la llum. Es tracta d’Atlas Energia, que s’ha adjudicat el concurs de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) per donar servei a municipis de les comarques lleidatanes que han instal·lat panells solars d’autoconsum als edificis públics.

L’empresa haurà de subministrar-los energia addicional quan no n’hi hagi prou amb la que generin les plaques fotovoltaiques, i compensar a les factures elèctriques els excedents que aquestes instal·lacions aboquen a la xarxa en els moments de menor consum.

Una vegada adjudicat el contracte, l’ACM rebrà adhesions de municipis a l’acord de subministrament elèctric. Atlas Energia calcula que els contractes poden assolir un valor de 2,6 milions d’euros. La companyia va afirmar que “continua reforçant la seua posició en el mercat estatal de l’energia i manté alhora l’aposta per l’energia verda i l’autoconsum”.

Mitjançant contractacions col·lectives de subministraments, l’ACM busca des de fa anys obtenir subministraments, béns i serveis a preus reduïts per als municipis i ens locals associats. En el cas de l’energia, l’adjudicació del subministrament per a instal·lacions d’autoconsum és només una part d’un concurs més gran que encara no s’ha resolt en la totalitat.

Atlas Energia va indicar que competeix per un altre lot del concurs de l’ACM amb multinacionals com Endesa i Iberdrola. La companyia lleidatana va precisar que opta juntament amb aquestes dos companyies al contracte d’alta tensió, valorat en uns 104 milions. Iberdrola i Endesa pugnen també per dos lots de subministrament elèctric de baixa tensió: un fins als 15 kW i un altre per sobre d’aquesta potència. L’anterior contracte elèctric de l’ACM va rebre un miler d’adhesions d’entitats vinculades a municipis i consells.