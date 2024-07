Quatre empresaris denuncien a la Seu d'Urgell intents d'extorsió

Els Mossos d’Esquadra investiguen les denúncies de quatre empreses de l’Alt Urgell que han estat víctimes d’intents d’extorsió per part de persones que asseguraven parlar en nom de la companyia elèctrica local Peusa i que els amenaçaven de tallar-los el subministrament si no efectuaven en un termini màxim de deu minuts l’ingrés de determinades quantitats als comptes bancaris que els indicaven.

Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per provar d’identificar els autors dels intents d’extorsió, que s’estan centrant en empreses del sector hoteler.

La companyia elèctrica, per la seua part, ha distribuït una circular entre els seus clients en la qual es desvincula de les trucades, que s’estan concentrant en establiments del ram de l’hostaleria a la comarca de l’Alt Urgell.“Els autors de les trucades telefonen de manera fraudulenta fent-se passar per empleats”, assenyala Peusa, que recorda que “nosaltres mai no fem advertències d’aquest tipus en un termini tan curt”.