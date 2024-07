Un os fa malbé ruscos d'apicultors al Sobirà

Atacs d’os en els últims dies han causat greus danys en ruscos d’apicultors en diferents zones del Pallars Sobirà. L’últim va tenir lloc a escassos metres del poble de Burgo, a la Guingueta d’Àneu, on el camp clos elèctric que protegia un assentament apícola no va ser suficient per foragitar un plantígrad. “He patit tres atacs en menys de dos setmanes, que sumen una vintena de ruscos devorats”, va explicar el seu propietari, Javier Llambrich, que va lamentar que “comença a ser impossible treballar així”.

Fa més de 70 anys que les seues abelles fan cada estiu la transhumància entre el Perelló (Tarragona) i el Pallars, però tem que aquesta vegada sigui l’última. Assegura que la comunitat apícola està preocupada per aquesta situació, que amenaça la viabilitat de la seua professió. “Ens sentim abandonats pel Govern, ja que hi ha més ossos dels que reconeixen de manera oficial i amb les mesures que plantegen no n’hi ha prou”, afirma Llambrich, que afegeix que “a Tavascan altres apicultors del Perelló també han patit diversos atacs aquest estiu”. Val a assenyalar que el departament d’Acció Climàtica cobreix els danys materials dels ruscos, però no la producció de mel perduda, “la qual cosa fa insostenible el negoci”, va assegurar Llambrich. Va recordar que “no venim al Pirineu per alimentar els ossos i la freqüència i gravetat dels atacs augmenta”. El cas de Llambrich transcendeix pocs dies després del de Nacho Castellarnau, un ramader d’Alins el ramat del qual va patir atacs d’os aquesta setmana. Va detectar que li faltaven animals que té pasturant en alta muntanya, i amb ajuda dels Agents Rurals els va trobar. En total, un vedell mort, un altre que va haver de ser sacrificat i un tercer de ferit.