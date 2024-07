El Segre suma tres setmanes per sota del cabal ecològic a la capçalera

Ni els responsables de la CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre) ni els de l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) es cansen de repetir que la situació de sequera encara no pot donar-se per acabada, i l’evolució del riu Segre a la seua zona de capçalera s’està entossudint a reforçar aquesta posició.

Segons les dades del SAIH (Sistema Automàtic d’Informació Hidrològica) de la CHE, el cabal del principal riu lleidatà porta una setmana, des de dimarts passat, per sota del mínim necessari per garantir el manteniment del seu ecosistema a l’altura d’Isòvol.El cabal va caure a 630 litres per segon a començaments de mes, es va reduir un altre esglaó, fins als 510, el dia 23, i des d’ahir se situa als 400, clarament per sota tant del cabal ecològic que la CHE considera necessari el juliol, de 720 litres per segon, com del previst per a l’agost, que és de 620, segons recull la documentacion del Pla Hidrològic de l’Ebre.La situació és similar a Puigcerdà, on des del 7 de juliol els mesuraments d’aforaments donen registres inferiors als 120 litres per segon que estableix l’organisme de conca com el mínim necessari per cobrir les necessitats ambientals d’aquest tram del riu.El mesurament més elevat des d’aleshores ha estat de 80 litres per segon, que se situen per sobre dels 37 establerts per a l’agost encara que aquest nivell no s’ha assolit en algunes ocasions en aquelles tres setmanes. La làmina d’aigua no superava ahir els tres centímetres de gruix en aquest punt. L’últim informe d’indicadors de sequera de la CHE, tancat a finals de juny, assenyalava que la conca del Segre es trobava “a prop d’abandonar la situació d’alerta” quant a escassetat. No obstant, la dada de més pes en aquesta valoració és la de les reserves embassades, que són millors.