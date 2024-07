La Guàrdia Civil deté els pares de Nadia Nerea a Mallorca

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Civil ha detingut aquest matí a Palma a Fernando Blanco i Margalida Garau, els pares de Nadia Nerea, per complir la pena de presó a la qual van ser condemnats per estafa continuada.

Blanco i Garau van ser sentenciats per l’Audiència de Barcelona a cinc i tres anys i mig de presó, respectivament, per lucrar-se de la malaltia de la seva filla, arribant a embutxacar-se 400.000 euros.

L’any 2010 van crear una fundació per recaptar fons per a la seva filla, que patia una malaltia rara, però es va descobrir que els diners no es van utilitzar per a la cura de la nena.

