Paralitzen l’amnistia a Juvillà i Solé per una pregunta al TC

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha acordat elevar les causes de l’expresident de la Generalitat, Quim Torra, i dels exdiputats lleidatans del Parlament Pau Juvillà (CUP) i Bernat Solé (ERC) al Tribunal Constitucional davant dels dubtes que l’aplicació de la llei d’Amnistia vulneri preceptes recollits a la Constitució. Així mateix, també planteja qüestions d’inconstitucionalitat en els fets imputats a la consellera de Cultura, Natàlia Garriga (ERC); a l’exsecretari de Vicepresidència de la Generalitat i actual líder d’ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, i a l’exsecretari d’Hisenda i actual president del Port de Barcelona, Lluís Salvadó. Per al tribunal, els dubtes d’adequació al marc constitucional espanyol (i en el cas de Torra, Garriga, Salvadó i Jové també referent al seu encaix amb la norma europea) no han quedat resolts després de les aportacions de les parts.

En les executòries, el TSJC demana de suspendre les actuacions referents a Torra, Juvillà i Solé “fins que el Constitucional es pronunciï sobre la seua admissió”. En el cas de Juvillà i Solé, el tribunal va demanar a les parts que fessin al·legacions sobre la pertinència de plantejar una qüestió davant del TC, però no davant del TJUE. Després d’analitzar les al·legacions, la Sala conclou que l’aplicació de la llei comportaria, en aquests tres casos, “conseqüències equivalents a l’oblit penal”, un fet que podria vulnerar preceptes de la Constitució.

Inhabilitats per l’1- O i per posar llaços grocs

Bernat Solé (ERC) va ser condemnat a un any d’inhabilitació i a una multa de 16.800 euros per un delicte de desobediència per incomplir –quan era alcalde d’Agramunt i diputat al Parlament- la providència del Tribunal Constitucional que suspenia el referèndum de l’1-O. Juvillà (CUP) va ser condemnat a 6 mesos d’inhabilitació per no retirar llaços grocs de la Paeria quan era regidor durant la campanya de les eleccions generals de 2019. Juvillà va rebutjar l’amnistia i ha presentat un recurs davant del TEDH d’Estrasburg.