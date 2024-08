Ipcena porta a Fiscalia la falta d'aigua del riu Set

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’organització ecologista Ipcena ha denunciat davant de la Fiscalia de Lleida la situació de sequedat que pateix el riu Set aigües avall de la presa de l’Albagés, per on circula un cabal inferior al necessari per garantir la supervivència de l’ecosistema.

Ipcena assenyala com a presumptes responsables d’aquesta situació l’ens gestor del Canal Segarra-Garrigues, actualment integrat a la conselleria d’Acció Climàtica i Medi Rural de la Generalitat, i la CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre), en aquest cas com a responsable de la gestió de l’aigua en aquesta demarcació hidrològica.

La denúncia assenyala com a fets presumptament constitutius de la infracció penal “deixar sense cabal de manteniment ecològic el riu Set per sota de la presa de l’Albagés, a les Garrigues”, així com “l’obstrucció total” de l’aportació que amb aquesta finalitat “té fixada la presa amb l’objectiu de mantenir les comunitats biològiques que sosté el seu curs, tant a nivell de vegetació com també de fauna”.

Segons es relata en la denúncia, diversos membres d’Ipcena van desenvolupar divendres passat, dia 25 de juliol, una visita al curs del riu, després d’haver estat alertats per un agricultor de la zona de la situació de sequedat que presentava aquest curs.

En aquest recorregut, i segons ressenya el document, els ecologistes van observar tres punts d’especial interès: una zona amb aigua embassada que rebia aportacions de la xarxa d’aigües residuals del municipi, una altra de característiques similars localitzada als voltants del Molí del Roig i, finalment, un tram de 300 metres de riu amb el curs completament sec entre Artesa de Lleida i el Cogul.

“Està clar que ens trobem davant d’un acte d’imprudència temerària amb conseqüències ambientalment molt greus per l’absència del cabal de manteniment ecològic”, assenyala la denúncia, que a més a més afegeix que aquesta circumstància té “conseqüències molt greus per al medi aquàtic” que poden derivar en la destrucció “de la seua vegetació i fauna, tant d’amfibis com de rèptils i d’invertebrats”, ja que “la seua supervivència depèn del contacte amb l’aigua”.

La Fiscalia decidirà durant els propers dies, en cas d’apreciar indicis delictius, si obre unes diligències d’investigació penal per provar d’aclarir els fets i depurar eventuals responsabilitats.