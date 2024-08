Mor Francesc Fabregat, alcalde de Bellvís entre el 1999 i el 2015

Publicat per acn l

Verificat per Creat: Actualitzat:

Francesc Fabregat, alcalde de Bellvís durant setze anys entre el 1999 i el 2015 i president del Consell Comarcal del Pla d'Urgell durant el mandat del 2015 al 2019, ha mort. En una publicació a 'X', el tinent d'alcalde del municipi i president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, s'ha expressat "commogut per la pèrdua" i ha destacat Fabregat com un veí "implicat en el poble". D'altra banda, tant la corporació del municipi com la de l'ens comarcal també han mostrat el seu condol i suport a la família en una publicació a les xarxes socials.