Josa de Cadí torna al seu passat càtar

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Josa de Cadí ha acollit la 27a edició de Josa, país de càtars, una jornada per recordar la història del poble vinculada al catarisme i personificada en la figura de Ramon de Josa i el seu fill Guillem Ramon, que va ser represaliat per la inquisició per haver donat protecció a aquesta comunitat cristiana. La plaça i els carrers del poble van ser l’escenari d’un mercat d’artesans. Al llarg de tot el dia els organitzadors van programar tallers d’elaboració de recipients per a espelmes i d’elaboració de xarop amb pinyes. Una de les activitats estrella i que cada any concentra un gran nombre de públic va ser la visita guiada de l’historiador Carles Gascón, que va fer aturada a la balma de Cal Colomer i va acabar a l’església de Santa Maria i Sant Bernabé. No van faltar animacions de carrer, contacontes, presentació de llibres, música i danses tradicionals.