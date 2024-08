El camí entre Térmens i Bellvís es convertirà en una carretera

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El departament de Territori invertirà 5,6 milions d'euros per transformar el camí de Térmens a Bellvís en una carretera, amb l'objectiu d'afavorir la mobilitat entre les dues comarques. Territori ha redactat el projecte per eixamplar i millorar les condicions de circulació i seguretat del vial i integrar-lo en la xarxa comarcal de la Generalitat. Ara, se sotmet a audiència pública dels ajuntaments i ens interessats per tal que presentin les propostes que considerin oportunes. El departament preveu aprovar definitivament el projecte aquesta tardor per, més tard, impulsar la licitació de les obres.

L'objectiu del projecte és la millora integral del camí de Térmens a Bellvís, al llarg de 6,5 quilòmetres, actualment de titularitat municipal, per a convertir-lo en una carretera. L'obra suposarà principalment la renovació del ferm actual i l'eixamplament de la plataforma en diversos trams del camí.

En concret, el projecte contempla l'eixamplament del camí en el tram des de la rotonda d'intersecció amb la carretera C-13/199c fins a Bellvís (4,7 quilòmetres de longitud). Es preveu una calçada de dos carrils de circulació de 3,5 metres cadascun i dos vorals de 0,5 metres d'amplada. A més, es renovarà el ferm de tot el tram, es milloraran els accessos a camins i finques, la senyalització vertical i horitzontal i els sistemes de drenatge. També s'habilitaran nous trams de barrera de seguretat.