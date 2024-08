PSC i ERC pacten vetar la MAT del Pallars i la del Segrià i les Garrigues

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

L’acord per a la investidura de Salvador Illa tancat entre ERC i PSC inclou el compromís del nou Govern per oposar-se “als projectes privats de les línies elèctriques d’evacuació de molt alta tensió (MAT)” del Pallars (Laluenga-Isona) i la que travessa el Segrià i Les Garrigues (Baix Cinca a Pierola i Rubí) i també la de Valmuel (Terol) a Begues (Barcelona), que no passa per Lleida.

Les tres compten amb l’oposició de bona part dels ajuntaments i els veïns dels municipis pels quals discorre el seu traçat.L’acord d’investidura assenyala aquestes tres línies com a “projectes contraris” al model energètic pactat entre PSC i ERC, que se centra, sobre el paper, en “l’extensió de l’autoconsum i les comunitats energètiques” de fonts renovables a partir de principis com la producció de proximitat i la desnuclearització.Les tres línies elèctriques, dissenyades per traslladar a Barcelona la producció de desenes de parcs eòlics des de Terol, Osca i Saragossa, tenen com a promotores empreses del grup aragonès Forestalia.

Fonts de l’empresa van rebutjar “valorar l’acord entre els dos partits polítics”, malgrat que van remarcar la seua intenció d’executar els projectes. “Reafirmem la voluntat de continuar desenvolupant projectes d’energies netes, que contribueixin a lluitar contra el canvi climàtic i a vertebrar el territori”, van assenyalar.

L’autorització de la línia de Pierola i Rubí, el traçat del qual passa per l’Albi, Maials, Granyena de les Garrigues, els Torms, Torrebesses, la Pobla de Cérvoles, Seròs, Juncosa, Vinaixa, el Soleràs, la Granadella, la Granja d’Escarp, Llardecans, Tarrés i el Vilosell, ha estat recorreguda per la diputació de Lleida davant del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, que fa unes setmanes va comunicar al Miteco (Ministeri per a la Transició Ecològica) que li ha de remetre l’expedient amb tota la documentació.Això inclou un informe de la CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència) que considera “no acreditada” la capacitat econòmica de l’empresa promotora.La MAT del Pallars, que discorre per Tremp, Castell de Mur, Gavet de la Conca i Isona i Conca Dellà, compta amb l’oposició municipal i de la plataforma contra l’autopista elèctrica, que recentment ha anunciat que ja disposa dels fons necessaris per recórrer-la als tribunals.