Comiat amb tots els honors a l’exalcalde de Cervera Salvador Bordes

Publicat per Xavi Santesmasses Verificat per Creat: Actualitzat:

L’exalcalde de Cervera Salvador Bordes va rebre dimarts passat a Cervera i dimecres al seu poble natal, Montoliu de Segarra, un comiat massiu. A la capital de la Segarra, la capella ardent es va instal·lar durant tota la jornada de dimarts a la sala de plens de la Paeria. Dimecres al matí es va fer el funeral a la parròquia de Sant Salvador de Montoliu. Tant a Cervera com a Montoliu la família va rebre mostres de suport de veïns i polítics de tota la comarca.

Salvador Bordes, agricultor de professió, va entrar en política amb Convergència i Unió (CiU) el 1983, quan va ser elegit alcalde de Montoliu de Segarra. El 1992 va ser nomenat president de CiU a la Segarra. En les eleccions del 1999 va ser elegit alcalde de Cervera, càrrec que va ostentar durant dos mandats. També va ser elegit temporalment president del consell de la Segarra el setembre del 2003, després de morir Francesc Buireu. Va ser diputat de Lleida l’any 1989 i també des del febrer del 2004, moment que va deixar la presidència del consell de la Segarra, i al Parlament l’any 2010.

De l’etapa democràtica han estat tres els alcaldes traspassatsi els tres han vist instal·lada la capella ardent a la sala de plens de la Paeria. Així, l’11 de setembre del 1998 es va instal·lar la capella ardent per a Ramon Balcells que va ser alcalde durant un mandat des del 1995 agafant el relleu de l’històric Joan Salat. Fins al final d’aquell mandat va ser nomenat alcalde durant els últims nou mesos Joan Miquel Camacho. El 22 de febrer del 2008 es va instal·lar a la sala de plens la capella ardent de Joan Salat que va ser alcalde des del 1969 fins al 1995. Amb vint-i-sis anys al capdavant de la corporació municipal, Joan Salat ha estat l’alcalde que més anys ha ostentat el càrrec a Cervera. De fet, hi ha un abans i un després de Salat en la política local. Només va necessitar en una ocasió pactar amb ERC per governar. La resta de mandats, fins avui, no s’ha vist cap altra majoria absoluta; fins i tot el 1995 es va arribar a formar un govern d’unitat.

Alcaldes longeus

A la Segarra els alcaldes que han ostentat més anys l’alcaldia han estat amb 42 anys l’alcalde de Granyanella Ramon Pintó, que va morir l’abril del 2021. L’alcalde de Montornès de Segarra Jaume Llobet, ho va ser durant quaranta anys. El segueixen l’alcalde més veterà de la comarca en l’actualitat Ramon Trullols de Talavera, amb trenta-set. Van ser també alcaldes longeus a la Segarra Isidre Bergadà a Ribera d’Ondara amb trenta-tres i Xavier Riera a Sant Guim de la Plana amb trenta-sis