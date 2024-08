Aragó es planteja mantenir el finançament del català

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La nova conselleria de Cultura, Educació i Esport del Govern d’Aragó que dirigeix Tomasa Hernández té la intenció d’incloure en els pressupostos autonòmics de l’any que ve fons destinats a finançar la promoció i l’ensenyament del català, segons van explicar fonts del departament.

La mateixa consellera així ho ha indicat al Justícia, l’equivalent del Síndic de Greuges, que ha obert una investigació per determinar si l’executiu que presideix Jorge Azcón està complint les obligacions legals de protecció i promoció del català a la Franja.La investigació, que va incloure un requeriment a la conselleria perquè aclarís la seua posició i les seues aportacions econòmiques, va ser oberta arran de les queixes presentades per diversos col·lectius de defensa del patrimoni cultural.“En els pressupostos del 2025 hi haurà actuacions i partides per al patrimoni lingüístic aragonès”, van explicar fonts de la conselleria, malgrat que fins ara es desconeix a quant pot ascendir la quantia.Aquesta dotació de fons arribarà, en qualsevol cas, entre dos fites temporals: una primera retallada aquest any que inclou la supressió de la direcció general de Política Lingüística i de diferents línies d’ajuda de l’àmbit de la cultura, encara que es van mantenir les actuacions en l’ensenyament, i el debat, previst per als propers mesos, de la proposició de llei de Vox que planteja anonimitzar l’ús del català a la Franja canviant la seua denominació científica i d’ús comú per l’acrònim lahuao, que respon a les inicials de llengua aragonesa històrica d’ús a l’àrea oriental.

Mentre aquesta anonimització no tiri endavant, una opció que compta amb possibilitats atesa la sintonia entre els plantejaments de la ultradreta i el programa polític del Partit Popular d’Azcón, el cert és que l’executiu autonòmic està obligat a finançar mesures de protecció de promoció de les llengües que es parlen a la comunitat, i això inclou el català de la Franja tant en l’àmbit cultural com en l’ensenyament.

La previsió de reformar la llei de Patrimoni obre un nou front

El Govern d’Aragó estudia impulsar la reforma de la llei de Patrimoni Cultural, la qual cosa comporta el risc que activi una nova bateria de mesures de desprotecció de les llengües no oficials d’ús habitual al territori de la comunitat, com per exemple el català de la Franja. “S’ha de realitzar una exhausta radiografia de l’actual llei, en la qual es posi de manifest cada un dels problemes trobats, s’analitzin i es diagnostiquin, i se n’extreguin els punts positius i la possible millora i reforç”, assenyala la consellera de Cultura, Educació i Esport, Tomasa Hernández, en la seua resposta a una pregunta parlamentària del diputat de Chunta Aragonesista (Cha) José Luis Soro. “Durant aquest any 2024 s’està treballant per disposar de totes les dades necessàries i avançar en l’elaboració de l’esborrany”, afegeix Hernández.