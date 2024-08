Indignació i humor a Maldà pel vídeo per a adults a l'ermita

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

El vídeo pornogràfic gravat a l’ermita de Sant Joan de Maldanell, a Maldà, va ser el tema més comentat ahir en aquest poble de l’Urgell. Les opinions dels consultats per SEGRE eren molt diverses, des de sorpresa, humor i rialles i indignació.

Pilar Marsal, que s’ha instal·lat a viure fa uns anys a Maldà, va explicar que “m’ha sorprès i m’ha xocat encara que tampoc en faria un drama”. Per a Marsal, “és només una anècdota més” encara que va reconèixer que “pot fomentar el consum del porno, especialment entre els més joves”.

L’opinió de Josep Mata, també veí de la localitat, és totalment contrària a la de Marsal. Va afirmar rotundament que “aquest vídeo és una indecència, una capella no és el lloc indicat per practicar sexe i exhibir-se en aquest sentit”, i va afegir que “si volen fer-ho, que ho facin, però aquest no és el lloc indicat”. Per a Mata, “aquest vídeo porno és un autèntic atemptat i una falta de respecte al patrimoni”, alhora que va lamentar que “a tots els mòbils dels nens hi ha el link del vídeo i això és un greu perill perquè posa a l’abast dels menors la pornografia”.

Així mateix, l’enregistrament a la plataforma Xvideos, titulada Llévame a la iglesia, portava ahir més de 16.500 reproduccions.L’ermita de Sant Joan forma part de les restes de l’antic poblat de Maldanell a Maldà. L’any 1981 va ser restaurada pels Amics de Maldà i aportacions dels veïns d’aquest poble de la Vall del Corb. A més a més, actualment s’utilitza per a activitats culturals com ara sardanes, lectura de poemes amb el Grup de Recerques de les Terres de Ponent i també és escenari del festival Maldant la Pedra.